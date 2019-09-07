الشيخ عماش: لمحاربة حقيقية للفساد المستشري والمتجذر في مفاصل الدولة

احيا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، الليلة السابعة من ليالي ​عاشوراء​ بمجلس عزاء حسيني اقيم في قاعة ادهم خنجر في دارته في المصيلح، دعا خلاله نائب رئيس ​جمعية المشاريع​ الخيرية اﻻسلامية الشيخ عبد الرحمن عماش الى محاربة حقيقية للفساد المستشري والمتجذر في مفاصل وشرايين ​الدولة​، والى رفع الغطاء عن الفاسدين، محذرا من سياسات اﻻفقار واستهداف جيوب المواطنين.

ولفت الى ان العناوين الضرائبية التي تلوح باﻻفق ان اعتمدت لن تكون اﻻ حلقة توصل الى الكارثة، مؤكدا ان احد اسباب قوة ​لبنان​ ومنعته تكون بالمنعة اﻻقتصادية التي تؤازر سواعد ​الجيش​ و​المقاومة​ القابضة على الزناد لحماية لبنان.