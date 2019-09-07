شكا وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد من "ارتفاع كلفة الطبابة وأسعار الأدوية"، داعيًا أصحاب المستشفيات الحكومية والخاصة ومدراءها والصيادلة والعاملين بالشأن الصحي، إلى "رفع موازنة وزارة الصحة العامة أربعة أضعاف، لأنّها تخصّ شؤون صحّة اللبنانيين جميعًا". ولفت إلى "أنّني سأكون أوّل المؤيدين على طاولة مجلس الوزراء، وأيّ رقم يوضع في موازنة وزارة الصحة سنوافق عليه".
وأشاد خلال استقباله وزير الصحة جميل جبق على مأدبة غداء أقامها على شرفه في دارته في شتوراما، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة، بـ"دَور جبق وبما يجسّده من خطّ مقاوم داعم للقضية الفلسطينية"، مبيّنًا "أنّنا كـ"حزب اتحاد" نؤمن وندعم كلّ من يحمل السلاح في وجه العدو الصهيوني في فلسطين ولبنان".
وأوضح مراد أنّ "هناك مطالب تتعلّق بالصحة مرتبطة بنهر الليطاني الّذي همّش الزراعة والتصدير في البقاع بشكل خاص وفي كلّ لبنان بشكل عام. وهذا الموضوع سنطرحه في موازنة عام 2020، وكما فعّلنا خطّة الطوارئ الخاصة بالنفايات، المطلوب أن نفعّل خطة خاصة بالليطاني".
من جهة أخرى، طالب بـ"إيجاد حلّ لمشكلة الرسوم المرتفعة الّتي تعرقل عملية التصدير اللبناني عبر سوريا إلى الخارج"، مؤكّدًا أنّه "يجب علينا أن نستعيد الـ800 مليون دولار الّتي كانت تأتي من عائدات التصدير إلى الخزينة اللبنانية، وأنّه آن الأوان لمناقشة سوريا في هذا الموضوع".
كانت هذه تفاصيل خبر مراد: لاستعادة الـ800 مليون دولار من عائدات التصدير ورفع موازنة وزارة الصحة 4 أضعاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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