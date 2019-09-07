مراد: لاستعادة الـ800 مليون دولار من عائدات التصدير ورفع موازنة وزارة الصحة 4 أضعاف

شكا وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ من "ارتفاع كلفة الطبابة وأسعار ​الأدوية​"، داعيًا أصحاب ​المستشفيات الحكومية​ والخاصة ومدراءها والصيادلة والعاملين بالشأن الصحي، إلى "رفع موازنة ​وزارة الصحة العامة​ أربعة أضعاف، لأنّها تخصّ شؤون صحّة ال​لبنان​يين جميعًا". ولفت إلى "أنّني سأكون أوّل المؤيدين على طاولة مجلس الوزراء، وأيّ رقم يوضع في موازنة وزارة الصحة سنوافق عليه".

وأشاد خلال استقباله وزير الصحة ​جميل جبق​ على مأدبة غداء أقامها على شرفه في دارته في شتوراما، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة، بـ"دَور جبق وبما يجسّده من خطّ مقاوم داعم للقضية ال​فلسطين​ية"، مبيّنًا "أنّنا كـ"حزب اتحاد" نؤمن وندعم كلّ من يحمل السلاح في وجه العدو الصهيوني في فلسطين ولبنان".

وأوضح مراد أنّ "هناك مطالب تتعلّق بالصحة مرتبطة ب​نهر الليطاني​ الّذي همّش الزراعة والتصدير في ​البقاع​ بشكل خاص وفي كلّ لبنان بشكل عام. وهذا الموضوع سنطرحه في موازنة عام 2020، وكما فعّلنا خطّة الطوارئ الخاصة ب​النفايات​، المطلوب أن نفعّل خطة خاصة بالليطاني".

من جهة أخرى، طالب بـ"إيجاد حلّ لمشكلة الرسوم المرتفعة الّتي تعرقل عملية التصدير اللبناني عبر ​سوريا​ إلى الخارج"، مؤكّدًا أنّه "يجب علينا أن نستعيد الـ800 مليون دولار الّتي كانت تأتي من عائدات التصدير إلى ​الخزينة اللبنانية​، وأنّه آن الأوان لمناقشة سوريا في هذا الموضوع".