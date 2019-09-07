أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "القطعات المعنيّة في قوى الأمن الداخلي تتابع ملاحقة المخالفين للقانون رقم 580 نظام الصيد البرّي في لبنان"، موضحةً أنّ "على الأثر، تمكّنت قطعات قيادة منطقة البقاع الإقليمية في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف 20 شخصًا في مناطق: اللبوة، حربتا، نحلة وجرود نحلة، المنصورة، راس بعلبك، لالا، عميق، راشيا وصغبين، بمخالفات وضع 7 شباك صيد، وصيد دون ترخيص، وقد جرى ضبط بنادق صيد مع متمماتها وشباك".
ولفتت في بلاغ، إلى أنّه "تمّ تنظيم محاضر ضبط بحقّهم، وتعهّدوا بعدم وضع شباك". وأكدّت أنّ "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على استعداد لتلقّي كلّ الحالات الموثّقة لأيّ مخالفة للقانون المذكور أعلاه، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافيّة، فيديو...)، سواء من قِبل المواطنين أو الجمعيات البيئيّة، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتنا على "Facebook" و"Twitter"، وعلى خدمة "بلّغ" على موقعنا الرسمي "www.isf.gov.lb"، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ المخالفين".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: قطعات قيادة البقاع أوقفت 20 شخصا بجرم مخالفة قانون الصيد البري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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