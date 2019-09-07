المحافظ خضر التقى وفدا من الجمعيات البيئية والسياحية في بعلبك

التقى محافظ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​، وفدًا من ​الجمعيات البيئية​ والسياحية في بعلبك، في مكتبه في مركز المحافظة، وعرض معه لموضوعي ​الشرطة السياحية​ و"الكونسرفتوار" الوطني.

وقدّم عماد مرتضى باسم الوفد، ملفًا لخضر، يتضمّن مشروع إنشاء "الكونسرفتوار" الّذي تمّت الموافقة عليه بمرسوم صدر عام 2000 وأوقف العمل به لاحقًا. ولفت إلى "أنّنا نجدّد المطالبة بتنفيذه بعد نيل الموافقة المبدئيّة من إدارة "الكونسرفتوار".

بدوره، أكّد خضر للوفد "متابعة هذين الموضوعين، وأنّه سيتمّ بحث موضوع الشرطة السياحية مجدّدًا مع وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، وموضوع "الكونسرفتوار" مع المعنيين به، وتأمين المكان المناسب له".