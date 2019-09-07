جبق: نعمل على تأهيل المستشفيات الحكومية وبتنا بحاجة لمستشفيات تخصصية

أكّد وزير الصحة العامة ​جميل جبق​، أنّ "​وزارة الصحة العامة​ تعمل على تأهيل ​المستشفيات الحكومية​ في ​لبنان​، لاسيما وأنّها مستشفيات مهترئة"، لافتًا إلى "وجود حاجة ملحّة في المناطق لزيادة عدد المستشفيات أو الأسرّة، لاستيعاب العدد الهائل من المرضى".

وركّز خلال رعايته إطلاق المؤتمر العلمي الـ20 الّذي نظّمته "​مستشفى الشيخ راغب حرب​" في تول- ​النبطية​، تحت عنوان: الممارسات التمريضيّة الأفضل في قسم الطوارئ"، على أنّ "مع تطوّر الطب، بتنا بحاجة إلى مستشفيات تخصصيّة"، مبيّنًا "أنّنا بصدد تصحيح الوضع القائم". وأعرب عن أمله بـ"التوفيق في هذا الأمر، في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة القائمة الّتي نسعى مع الجهات الدولية لإيجاد التمويل لبناء المستشفيات ورفدها بالمعدّات، وواحدة منها اتفاقيّة تمّت مع "​البنك الدولي​" لتجهيز المستشفيات بمبلغ 30 مليون دولار".

ودعا جبق إلى "إعطاء الممرّض حقوقّه"، مشيرًا إلى أنّ "هناك خطة لدى الوزارة لإطلاق الطابع البريدي الخاص بالممرّض، لتأمين حقوق التقاعد وضمان ​الشيخوخة​"، مشدّدًا على "أنّه يرفض أن يمارس أيّ ممرّض عمله دون تسجيله في نقابة الممرضين".

وحثّ الشباب إلى "الانخراط بمهنة التمريض نظرًا للحاجة لهم، إذ إنّ في لبنان 8000 ممرض ونحن بحاجة إلى 15 ألف ممرض"، موضحًا أنّ "الوزارة تعمل على مشروع لدعم مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة في المناطق، وأنّ هناك 250 مركزًا سيعاد تطويرها لتزيل العبء عن كاهل المستشفيات والجهات الضامنة، وستبدأ عملها مع بداية العام الجديد".

وحول مصير "مستشفى ​الفنار​"، ذكر أنّ "المرضى الّذين كانوا فيه يعيشون حاليًّا في مستشفى "5 نجوم"، ونحن وجدنا جمعيّة متخصّصة بذوي الحاجات الخاصة تعمل على تفعيل المستشفى لإعادة افتتاحه، وقد ووصلنا للمراحل النهائيّة من الاتفاق وستترجم خلال الشهرين المقبلين".