حاصباني: هناك من يستفيق عندما نتكلم وعسى أن تضاعف الأفعال وليس الأقوال

ركّز نائب رئيس الحكومة الوزير ​غسان حاصباني​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من الجيّد أنّ هناك من يستفيق عندما نتكلّم نحن، ويشعر أنّه معني بكلامنا. عسى أن تضاعف الأفعال وليس الأقوال، فهذا هو الهدف، وبكلّ إيجابيّة".

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