الرئيس الأوكراني متفائل بتبادل السجناء







اسماء السيد - كييف: وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت عملية تبادل السجناء مع روسيا بـ"الخطوة الأولى" نحو إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا واستعادة الأراضي التي ضمتها موسكو. وقال بعد استقباله السجناء السابقين في مطار بوريسبيل في كييف "قمنا بالخطوة الأولى (...) علينا استكمال جميع الخطوات لإنهاء هذه الحرب البشعة"، متعهداً باستعادة "أراضينا".



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