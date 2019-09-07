دبي - بواسطة محمد فارس بعد حكم بالسجن عشر سنوات على قيادية في حزب تركي معارض، وصفت نائبة رئيس البرلمان الألماني الحكم بأنه "استغلال مخز" للقضاء التركي، وحمّلت الرئيس التركي أردوغان مسؤولية ذلك. © picture-alliance/dpa/B. Pedersen Provided by Deutsche Welle
اتهمت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلاوديا روت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الاستغلال المخزي" للقضاء بسبب الحكم بالسجن لسنوات طويلة على سياسية معارضة.
وقالت روت، المنتمية لحزب الخضر، مساء أمس الجمعة: "الحكم ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة في إسطنبول، التي فازت في الانتخابات الأخيرة رغم تعرضها لأشد حملات القمع والإعاقة".
وكانت محكمة في اسطنبول قد أدانت جنان كفتانجي أوغلو، القيادية بحزب الشعب الجمهوري المعارض، بتهم شملت الترويج للإرهاب وإهانة الرئيس، وحكمت عليها أمس الجمعة بالسجن لمدة نحو عشر سنوات.
وقال متحدث باسم الحزب، وكذلك وسائل إعلام، إنه لن يتم إلقاء القبض على كفتانجي أوغلو على الفور، حيث تعتزم الطعن في الحكم.
وطالبت روت الحكومة الألمانية بعدم الوقوف كالمتفرج بعد الآن على "الضرب بحقوق الكثير من الديمقراطيات والديمقراطيين في تركيا عرض الحائط يومياً".
وكفتانجي أوغلو كانت من الشخصيات البارزة في حملات الانتخابات المحلية في إسطنبول، التي فاز فيها حزب الشعب الجمهوري بعد 25 عاماً من هيمنة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان.
ي.أ/ ع.خ (د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة رئيس البرلمان الألماني: أردوغان استغل القضاء "بشكل مخز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.