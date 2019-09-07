نائبة رئيس البرلمان الألماني: أردوغان استغل القضاء "بشكل مخز"

دبي - بواسطة محمد فارس بعد حكم بالسجن عشر سنوات على قيادية في حزب تركي معارض، وصفت نائبة رئيس البرلمان الألماني الحكم بأنه "استغلال مخز" للقضاء التركي، وحمّلت الرئيس التركي أردوغان مسؤولية ذلك. © picture-alliance/dpa/B. Pedersen Provided by Deutsche Welle

اتهمت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلاوديا روت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الاستغلال المخزي" للقضاء بسبب الحكم بالسجن لسنوات طويلة على سياسية معارضة.

وقالت روت، المنتمية لحزب الخضر، مساء أمس الجمعة: "الحكم ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة في إسطنبول، التي فازت في الانتخابات الأخيرة رغم تعرضها لأشد حملات القمع والإعاقة".

وكانت محكمة في اسطنبول قد أدانت جنان كفتانجي أوغلو، القيادية بحزب الشعب الجمهوري المعارض، بتهم شملت الترويج للإرهاب وإهانة الرئيس، وحكمت عليها أمس الجمعة بالسجن لمدة نحو عشر سنوات.

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وقال متحدث باسم الحزب، وكذلك وسائل إعلام، إنه لن يتم إلقاء القبض على كفتانجي أوغلو على الفور، حيث تعتزم الطعن في الحكم.

وطالبت روت الحكومة الألمانية بعدم الوقوف كالمتفرج بعد الآن على "الضرب بحقوق الكثير من الديمقراطيات والديمقراطيين في تركيا عرض الحائط يومياً".

وكفتانجي أوغلو كانت من الشخصيات البارزة في حملات الانتخابات المحلية في إسطنبول، التي فاز فيها حزب الشعب الجمهوري بعد 25 عاماً من هيمنة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان.

ي.أ/ ع.خ (د ب أ)