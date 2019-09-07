شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية يسرع التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أهمية استحداث القانون الحكومي الجديد بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، مشيرا إلى أن هذا القانون سيعود بالنفع على الدولة وعلى القطاع الخاص أيضا ويساهم فى تشجيع الاستثمار.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام يساهم فى الإسراع من إتمام هذه المشاريع وسرعة إنجازها.

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ولفت النائب محمد صلاح أبو هميلة، إلى أن إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، هو نظام متبع فى جميع دول العالم المتقدمة، وبالتالى فالقانون الحكومى يساهم فى زيادة معدل إشراك القطاع الخاص فى إنشاء المشروعات.