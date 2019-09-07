شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: تنسيق مع "التعليم" لبحث احتياجات المدارس قبل بداية العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، أنه أجرى جولات فى عدد من المدارس قبل بداية العام الدراسى من أجل بحث ما تحتاجه تلك المدارس من تجهيزات فى الفصول كى تكون مستعدة لبداية العام الدراسى الجديد.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن هناك تنسيق مع وكيل وزارة التعليم بمحافظة الجيزة لدعم المدارس وتجهيز الفصول لاستيعاب الطلبة، مشيرا إلى أن النواب يتابعون انتظام العملية التعليمية فى المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد.

Advertisements

ولفت النائب محمد فؤاد، إلى أنه يعقد لقاءات مع وكيل وزارة التعليم بالجيزة للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة بالمدارس.