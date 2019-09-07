شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان.. ضبط صناديق أسلحة وذخيرة بمنزل عضو مكتب الإرشاد عام 1948 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جريمة تاريخية للإخوان"، سلسلة تنشر بشكل يومى تفضح جريمة من جرائم الجماعة منذ عهد مؤسسها حسن البنا وحتى الآن، لتكشف الوجه القبيح للتنظيم الذى يسعى لإخفائه عن الجميع، ويوضح الكوارث التى ارتكبتها الجماعة وقياداتها التاريخيين.
ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، وهو ضبط ذخيرة فى منزل أحد قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان فى أربعينيات القرن الماضى، لتؤكد هذه الواقعة انتهاك جماعة حسن البنا للعنف.
الواقعة حدثت فى 22 أكتوبر 1948، حيث ضبطت قوات الشرطة صناديق أسلحة وذخيرة في سراديب بمنزل عضو مكتب الإرشاد، الشيخ فرغلى بالإسماعيلية، وكانت هذه الأسلحة يتم إرسالها للتنظيم الخاص للجماعة.
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