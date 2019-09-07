شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. "الوطنية للإعلام" تقيم احتفالية ختام دورة إعداد المدرب الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الهيئة الوطنية للإعلام، حفل ختام لدورة إعداد المدرب الدولى، وهو البرنامج التدريبى الأول من نوعه، ويهدف إلى تدريب القيادات المختلفة على كيفية نقل خبراتهم العملية للآخرين، غدا الأحد بمقر الهيئة بماسبيرو .

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتسليم شهادات اجتياز الدورة، التى شهدت مشاركة العديد من قيادات الوطنية للإعلام، لتدريبهم على الوسيلة والأسلوب الأمثل لنقل خبراتهم للآخرين.