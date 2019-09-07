بعدما أقال مدربه..الاتحاد الليبي يُعسكر بتونس استعدادا لحسنية أكادير

استهل فريق الاتحاد الليبي لكرة القدم، استعداداته لمباراة ذهاب دور 32 (1) لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، التي ستجمعه بممثل الكرة الوطنية، حسنية أكادير.

ودخل الفريق الليبي، معسكرا إعداديا بالأراضي التونسية، التي توجه إليها أمس الجمعة، علما أن لقاء الفريقين سيجري بملعب الطيب المهيري، بمدينة صفاقس، السبت القادم.

وكان الاتحاد، أقال مدربه البلجيكي، ايفان مينارث، وأوكلت مهمة قيادة الفريق للإطار الليبي أسامة الحمادي، علما أن خصم غزالة سوس، عزز قائمته الإفريقية بعدد من اللاعبين المميزين، على غرار سالم روما، وأكرم الزوي، ومروان المبروك.

وتأهل فريق العاصمة الليبية، إلى الدور الحالي من كأس “كاف”، بتخطيه في الدور التمهيدي، الجيش من النيجر، إذ تعادل معه ذهابا بهدف لمثله، قبل أن يهزمه إيابا بثنائية نظيفة.

ويبحث حسنية أكادير، الذي أعفي من خوض الدور التمهيدي، يبحث عن مشاركة مميزة في الكأس القارية، على غرار الموسم الماضي، حين بلغ دور ربع النهائي، وغادره بفضيحة تحكيمية، أمام الزمالك المصري.