مهاجر غيني يحتجز بوجدة 7 أفارقة بعد تهجيرهم من وهران الجزائرية.. الأمن يتدخل

أوقفت عناصر الشرطة صباح اليوم السبت بوجدة، مواطنا مواطن من جنسية غينية، في وضعية إقامة غير مشروعة بالمغرب، للاشتنباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقالت للمديرية العامة للأمن الوطني، إنه وبعد توصل مصالح الشرطة بمدينة وجدة، عبر رقم النجدة المجاني (19)، بإشعار من مواطن سوداني يؤكد فيه أن شقيقه تعرض للاحتجاز من طرف شخص ينشط في إطار شبكة للهجرة غير المشروعة، أجري بحث دقيق أسفر عن تحديد مكان الضحية المفترض وستة أجانب آخرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين تم العثور عليهم محتجزين داخل أحد المنازل.

وأوضح المصدر الأمني أن المشتبه فيه قام بتهجير الأشخاص المحتجزين من مدينة وهران الجزائرية بطريقة غير مشروعة، وأنه كان يحتجزهم من أجل إرغامهم على أداء مبلغ 500 أورو للشخص الواحد مقابل عملية الهجرة السرية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم تطبيق القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب للمملكة المغربية في حق باقي الأشخاص الأجانب الذين كانوا ضحايا عملية الاحتجاز.، يؤكد البلاغ.