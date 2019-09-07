السفارة المصرية: هذه نتائج التشريح الطبي لجثة العالم النووي المتوفي بمراكش

حسمت السفارة المصرية بالرباط، اليوم السبت، الجدل الذي أثير خلال اليومين الماضيين، عقب إعلان وفات عالم الذرة المصري، أبوبكر عبدالمنعم رمضان، بمراكش حيث جاء ليشارك في مؤتمر دولي.

وقال السفير المصري بالرباط، أشرف إبراهيم، بعد تداول اتهامات بتصفية العالم المصري، إن “وفاة العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، طبيعية وفقًا لجميع التقارير الطبية الصادرة في المملكة، وتشريح الجثة بين أن الوفاة طبيعية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة”.

وأكد السفير أشرف إبراهيم، في تصريح لموقع “إرم نيوز”، أن العالم النووي المصري كان يشارك في اجتماع تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمغرب، وشعر بحالة إعياء مفاجئ فطلب من الحضور مغادرة الاجتماع وتوجه إلى غرفته، ليشعر بعدها بضيق في التنفس تم نقله بعدها إلى طبيب الفندق الذي سارع بنقله إلى مستشفى قريب، إلا أنه توفي بعدها بدقائق داخل المستشفى.

وأوضح المتحدث، أن شهادة الوفاة أثبتت وفاة العالم المصري بالسكتة القلبية، وفقًا للكشف الأولي، كما أن تشريح الجثة أثبت أن الوفاة طبيعية بالسكتة القلبية، لافتًا إلى أن النائب العام في المغرب أمر أيضًا بإجراء تشريح آخر معمق، ومؤكدًا أن “الحكومة المغربية مهتمة بإنجاز التقارير الطبية الصحيحة بشأن الوفاة”.