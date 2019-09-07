استعدادا لنواذيبو الموريتاني.. الوداد يهزم الراك وديا

فاز فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم السبت، في لقاء ودي، على الراسينغ البيضاوي، بخمسة أهداف مقابل أربعة، وذلك بمركب بنجلون الخاص بالفريق الأحمر.
وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات بطل المغرب، للمواجهة التي ستجمعه نهاية الأسبوع القادم، بمضيفه نواذيبو الموريتاني، ضمن ذهاب الدور التمهيدي، لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
ويبحث ممثل كرة القدم الوطنية الثاني في البطولة القارية، إلى جانب غريمه الرجاء، يبحث عن العودة بنتيجة إيجابية من الأراضي الموريتانية، تمكنه من مناقشة لقاء الإياب بأريحية نسبية.
وتجرى مباراة العودة، بالمركب الرياضي محمد الخامس، بالعاصمة الإقتصادية للمملكة، يوم 28 شتنبر الجاري.
ويشارك الفريق الأحمر هذا الموسم، على أربع واجهات، فبالإضافة لدوري أبطال إفريقيا، ومسابقتي البطولة والكأس، يصارع الوداد على كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وكان الفريق البيضاوي، استهل موسمه الجديد، الأسبوع الماضي من السودان، بخوض ذهاب دور 32 لكأس محمد السادس، ضد مضيفه المريخ السوداني، إذ عاد بتعادل إيجابي بهدف لمثله.
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