توقيع اتفاق للتسويق المشترك لتعزيز الوجهة المغربية للسياحة الصينية

استقبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الجمعة بالرباط، وفدا عن مجموعة C Trip، وهي أحد أكبر الفاعلين في القطاع السياحي بالصين الشعبية.

ويقود الوفد الصيني، الرئيس المدير العام للمجموعة، والذي يقوم بزيارة عمل للمملكة في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون القائمة وبحث فرص جديدة للشراكة.

وأكد العثماني، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني وسعي الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وقال إن المملكة تتوفر على مؤهلات متميزة تاريخية وحضارية وثقافية وبيئية، بالإضافة الى الموقع الاستراتيجي للمغرب في ملتقى القارات والحضارات، مما يجعل منها وجهة سياحية هامة، وكذا بوابة رئيسية على القارة الإفريقية بفضل البنيات التحية الحديثة.

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ووقع المغرب والصين، اليوم الجمعة بالرباط، شراكة للتسويق المشترك في القطاع السياحي تهدف إلى الزيادة في التعريف بالوجهة المغربية في الصين، وبالخصوص عبر الحملات الإشهارية الرقمية.

وسيتيح الاتفاق، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، ورئيس وكالة الأسفار الصينية الرقمية “سي تريب”، ليانغ جيان زانغ، والذي يمتد لثلاث سنوات، للمؤسستين توحيد مواردهما وكفاءاتهما لتطوير السياحة الصينية بالمغرب.

ويدخل الاتفاق ضمن استراتيجية المكتب الوطني المغربي للسياحة لتطوير وولوج أسواق عالمية جديدة، يهدف إلى استقبال حوالي 500 ألف سائح صيني في السنة، وضمان أقصى قدر من الرؤية لصالح الوجهة المغربية.