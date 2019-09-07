شكرا لقرائتكم خبر عن البدء بإعداد دراسات هندسية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل قسم الأطفال بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة والان مع التفاصيل

قام صباح اليوم السبت مجموعة من المهندسين التابعين لمكتب ضياء سباء للاستشارات الهندسية بالنزول إلى مستشفى المكلا للأمومة والطفولة لرفع عدد من الدراسات حول إعادة تأهيل و ترميم قسم الأطفال بالمستشفى بتكليف وتمويل للمشروع من قبل منظمة اليونسيف.

وأكدت الدكتورة أبها عبدالله باعويضان مدير عام مستشفى المكلا للأمومة والطفولة أن منظمة اليونسيف قد تبنت مشروع إعادة تأهيل و ترميم قسم الأطفال بالمستشفى ليكون مركز لحديثي الولادة والخدّج والعناية المكثفة للأطفال ، حيث أن القسم قد أغلق منذ إعصار " تشابالا " و الذي تسبب في انهيار و تهدم سقف القسم بشكل كبير وبالغ مما أدى إلى إغلاقة منذ تلك الفترة ، وتفريغ مكان آخر بالمستشفى آنذاك لفتح قسم الاطفال بشكل مؤقت .

واشارت " باعويضان " أن المشروع يهدف إلى خفض الوفيات بين الاطفال والخدج الناجمة عن التسمم الدموي الوليدي والمتلازمة التنفسية و تحسين جودة الخدمات المقدمة ، إضافة إلى تعزيز وتحسين خدمات وعلاج سوء التغذية للاطفال الذين يعانون من سوء التغذية ، و تطوير الطاقم الطبي من خلال الدورات التدريبية والمحاضرات التثقيفية ، و أخيراً المساهمة في تقليل الاعباء المالية للاسرة والناتجة عن الانفاق لعلاج الحالات الحرجة للاطفال والخدج .

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ويأتي هذا المشروع ضمن إطار الدعم والتعاون الذي تقدمة منظمة اليونسيف العالمية في الجانب الصحي بحضرموت وتقديم خدماتها الصحية التي تتمحور حول صحة الأطفال و تقديم الرعاية والخدمات والمشاريع التي تصب في هذا الجانب أيضا في حضرموت وفي أنحاء الوطن بشكل عام .

وتقدمت إدارة المستشفى بجزيل الشكر والتقدير لمنظمة اليونسيف على تبني المشروع ، و كذا الدكتور رياض حبور الجريري مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت ، والدكتورة فوزية غرامة مدير مكتب اليونيسف بحضرموت على جهودهم المبذولة لاعتماد المشروع بشكل رسمي .

الجدير بالذكر بأنه من المتوقع أن يبدأ العمل الميداني والبناء في إعادة تأهيل وترميم القسم خلال الأسابيع القادمة .