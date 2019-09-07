شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. إدارة مدرسية بحضرموت تتسبب برسوب طالبة متفوقة وهذا السبب! والان مع التفاصيل

الطالبة حنين عبيد جعفر بن طالب المتفوقة وبشهادة معلميها، وهي احدى ضحايا التعليم في حضرموت.

ويعود سبب ذلك بعد تأخر حضور الطالبة امتحان مادة الرياضيات نتيجة لوضعها الاسري، حيث رفضت ادارة المدرسة دخولها الامتحان لتكون سبب في رسوبها.

وبحسب مقربون فأن ما حدث الطالبة حنين عبيد جعفر بن طالب " في الاسبوع الثاني من فترة اختبارات الشهادة اضطرت حنين إلى أن تتحمل مسؤوليتها ومسؤولية اخوتها بعد سفر والديها لعلاج والدها، وفي يوم اختبار التفاضل والتكامل وصلت لقاعة الاختبار الساعة العاشرة والنصف وهي في حالة فزع شديد، حاولت إقناع كل من حولها بإعطائها فرصة الدخول للقاعة ولكنها مُنعت.

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واضاف، توسلت الطالبة حنين وهي مُنكسرة من المديرة بأن تختبرها في مكتبها بالوقت المتبقي ولكنها قوبلت بالرفض والزجر أيضاً، أخبرت الجميع بأنها تأخرت لظرف خارج عن ارادتها ولكن لا حياة لمن تنادي.

يذكر ان الطالبة حنين عبيد جعفر بن طالب قد حاصلة على نسبة 99% في الصف الأول ثانوي , ونسبة 100% في الصف الثاني ثانوي ,والتي تكرّم بالمركز الأول في نصف العام الأول من الصف الثالث ثانوي وتقدّر كونها الطالبة الوحيدة التي تحصد على علامة كاملة في الرياضيات في نفس الترم.

وفي النهاية بكل بساطة رسبت الطالبة في السنة بحجة التغيب عن اختبار الرياضيات انتهت مسيرة كان من المفترض أن تكلل بالنجاح والتميز وتكرم مع اوائل المحافظة إلى أن تكون راسبة وبحاجة إلى الانتساب أو إعادة السنة.

وطالب معلمون ومثقفون وزارة التربية والتعليم النظر لحالة الطالبة حنين واعادة النظر في نتيجتها النهائية كونها طالبة متفوقة ولا تستحق هذا.