شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. التدخلات الإيرانية بالمنطقة في طاولة اجتماع جامعة الدول العربية والان مع التفاصيل

كشفت وسائل إعلام أبرز الملفات التي سيناقشها اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

ووفق متابعة "اليمن العربي"، يناقش الاجتماع التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي.

وتنطلق أعمال الدورة العادية لـ152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين غداً الأحد، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الثلاثاء برئاسة العراق خلفاً للصومال.

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ويبحث الاجتماع كذلك عدداً من البنود في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي -الإسرائيلي ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

كما يناقش الاجتماع التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في سوريا، وتطورات الأوضاع في ليبيا، وتطورات الأوضاع في اليمن.

ويبحث الاجتماع اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية جزرالقمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الإريتيري.