شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مسن حضرمي مصاب بالسرطان يحضر مليونية الوفاء بالمكلا والان مع التفاصيل

حضر المناضل الحضرمي محمد باحشوان، مليونية الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي احتضنتها مدينة المكلا، يوم الخميس الماضي.

وكتب نجل المناضل الشاب عمر محمد باحشوان، عبر حسابه على مرقع التواصل 'فيسبوك': رغم المعاناه والمرض بالسرطان الا انه ابى إلا ان يحضر مليونية الوفاء والعرفان لدولة الامارات الشقيقة والمجلس الانتقالي .. كم انا فخور ان يكون لدي والد مثلك .. أتحدث عن والدي محمد باحشوان حفظه الله .. #مليونيه_الوفاء_لدولة_الامارات".

وكانت قد دشنت مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، عصر الخميس الـ5 من سبتمبر/ أيلول الجاري، مليونية الوفاء بساحة "القرار قرارنا"، وذلك لترسيخ العلاقة الأخوية بين دولة الجنوب ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسط حضور جماهري كبير، من مختلف المحافظات المجاورة.

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وأكد المواطنون أن حضورهم للمليونية يدل على مباركتهم للجهود الإماراتية الداعمة للجنوب وقضيته التي ظلت نسيا منسيا على مر العقود الماضية، بسبب ظلم عناصر معادية للجنوب وحقوقه المهمشة.

وقال مناضلون إن تضحيات دولة الإمارات العربية في الجنوب ما هي الإ دليل على متانة العلاقات بين الجنوب والإمارات" .. ومؤكدا أن الجنوب سيكون نعم الجار والسند للإمارات خلال المرحلة القادمة.

وبمناسبة الفعاليتين بالمكلا وعدن اللتين شارك فيهما الآلاف من أبناء الجنوب من مختلف المناطق والمحافظات، أصدرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بيانا عن مليونية الوفاء للامارات تلاه على الحاضرين الدكتور خالد بامدهف، رئيس الدائرة السياسية في الأمانة العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نشره "اليمن العربي" في وقت سابق.