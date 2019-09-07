شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن برصاص قناص حوثي بحيس في الحديدة والان مع التفاصيل

استهدفت قناصة مليشيات الحوثي الإجرامية منازل المواطنين في الأحياء السكنية بمدينة حيس جنوب محافظة الحديدة ، وأدى إلى إصابة مواطن بجروح.

مصدر محلي في حيس أفاد عن تعرض منازلهم للقصف والإستهداف من قبل مليشيات الحوثي وأدى لإصابة المواطن محمد عبدالله طه ويبلغ من العمر 40 عاماً ، في منزله، وتم إسعاف المصاب إلى مستشفى حيس الميداني بصعوبة نتيجة الكثافة النارية التي يتعرض لها المواطنون.

وروى مواطنون في مدينة حيس أنهم يتعرضون لإستهداف مكثف من قبل قناصة مليشيات الحوثي التي عمدت إلى سفك الدماء وترويع السكان الآمنين في منازلهم لاسيما النساء والأطفال.

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واستهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن نهار اليوم السبت مواقع القوات المشتركة في مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن مستخدمة المدفعية الثقيلة والأسحلة الرشاشة المتوسطة.

مصدر عسكري ميداني أفاد عن إستمرار قيام المليشيات الحوثية بإستهداف مواقع القوات المشتركة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات العصر في مناطق متفرقة من مدينة حيس.

وأوضح المصدر إستخدام المليشيات خلال عمليات القصف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 وقذائف مدفعية B10 وقذائف RBG في الوقت الذي شنت عملية إستهداف مكثفة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا وغيرها من الأسحلة الرشاشة الخفيفة والأسلحة القناصة.

وتأتي هذه الخروقات المتواصلة بالتزامن مع إستئناف عقد الجلسة السادسة للجنة المشتركة لإعادة الإنتشار في الحديدة اليوم السبت في المياه المفتوحة على متن السفينة الأممية انتركنيك دريم إم ڤي برعاية أممية.