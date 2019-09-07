شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن نقاط اجتماع لجان الانتشار بالحديدة وتجدد القصف الحوثي بحيس والان مع التفاصيل

استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن نهار اليوم السبت مواقع القوات المشتركة في مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن مستخدمة المدفعية الثقيلة والأسحلة الرشاشة المتوسطة.

مصدر عسكري ميداني أفاد عن إستمرار قيام المليشيات الحوثية بإستهداف مواقع القوات المشتركة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات العصر في مناطق متفرقة من مدينة حيس.

وأوضح المصدر إستخدام المليشيات خلال عمليات القصف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 وقذائف مدفعية B10 وقذائف RBG ،، في الوقت الذي شنت عملية إستهداف مكثفة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا وغيرها من الأسحلة الرشاشة الخفيفة والأسلحة القناصة.

وتأتي هذه الخروقات المتواصلة بالتزامن مع إستئناف عقد الجلسة السادسة للجنة المشتركة لإعادة الإنتشار في الحديدة اليوم السبت في المياه المفتوحة على متن السفينة الأممية انتركنيك دريم إم ڤي برعاية أممية.

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وفي هذه الأثناء، تستأنف اللجنة المشتركة لإعادة الإنتشار في الحديدة عقد الإجتماع السادس اليوم السبت في المياه المفتوحة على متن السفينة الأممية (انتركنيك دريم ام في).

وصرح مصدر مسؤول أن الإجتماع سيناقش نقاط عدة ، ومنها :- تشغيل مركز عمليات مشتركة وتفعيل آلية التهدئة والإتفاق على نشر مراكز مراقبة في بعض مواقع خطوط التماس لتعزيز عملية وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

وأضاف المصدر أن ذلك سيتم وفقاً للآلية التي تمت الموافقة عليها في الإجتماع المشترك الأخير.

وأشار إلى أن ضباط الإرتباط الأقدم سيعملون ضمن فريق مركز عمليات مشتركة مقره سفينة الأمم المتحدة ، فيما سيقوم ضباط الإرتباط الميدانيين للطرفين في مناطق الاشتباك بالعمل على تطبيق آلية التهدئة بمساعدة ضباط بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة.