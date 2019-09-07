شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار عسكري جنوبي باتجاه الشيخ سالم شرق محافظة أبين والان مع التفاصيل

تقدمت عسكرية كبيرة معززة بقوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية والدعم والاسناد، باتجاه مدينة شقرة الساحلية شرق محافظة ابين جنوبي البلاد.

حيث انطلقت القوات الجنوبية بقيادة كلا من العميد عبداللطيف السيد والشيخ عبدالله الحوتري والعقيد صالح عيدروس والعقيد محمود الكلدي باتجاه شقرة شرقا التي تقع تحت سيطرة قوات الشرعية الإخوانية.

من جانبه تحدث العميد عبداللطيف السيد عن الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في تحرير كل شبر من أراضي دولة الجنوب من القوات الغازية والمدعومة من الاخوان المسلمين .

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وأضاف السيد أن القوات الجنوبية على اهبت الاستعداد لمحاربة اي غازي ونحن : الآن في بصدد التقدم باتجاه شقرة.

وفي نفس السياق عبر الشيخ عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية بالمحافظة أبين : عن جاهزية ابناء أبين الابطال الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية من كافة شرائح المجتمع الشرفاء وخاصة الوجهاء والقبائل.

وشدد الحوتري على تسارع وتيرة التحرك لتحرير ما تبقى من مناطق المحافظة المسيطرة عليها القوات الغازية القادمة من مأرب ومن والآهم فابين أكبر ونشد على أيدي القوات الجنوبية اليوم ونحن معهم في الجبهة الشرقية لمدينة زنجبار.

حيث عززت قيادة اللواء الثامن صاعقة بقيادة العقيد صالح عيدروس الجبهة بعددت محاور لصد اي تسلل من اتجاه شقرة وقد تحدث الرائد أحمد دحه معبر عن الجاهزية القتالية لدى اللواء ومشاركته جنباً إلى جنب مع الأخوة في الجبهة.