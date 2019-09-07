شكرا لقرائتكم خبر عن أمن حضرموت يلقي القبض على المشتبه في قضية النقيب العيدروس.. والمحافظ يشيد باليقظة العالية والان مع التفاصيل

استطاعت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت بالتعاون مع المواطنين، كشف هوية الشخص المتهم بقضية قتل النقيب عبدالواسع احمد العيدروس الضابط في المنطقة العسكرية الثانية وموقع جثته الذي وجد فيها مقتولا داخل سيارته في منطقة حوطة سلطانه بمديرية سيئون.

وبعد بلاغ من اسرة القتيل عن اختفاء ابنهم تحرك الأمن فورا بنشر البحث والتحري للعثور على مسرح الجريمة وجمع الاستدلالات ومتابعة ملابسات خيوط القضية تمكنت بكشف هوية القاتل والتعميم عليه في جميع المنافذ والنقاط الأمنية تكللت بالقبض على الجاني في مدينة المكلا الذي يدعى ( س ،ع ،ع) واحالته الى التحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة.

وأشاد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني بسرعة استجابة إدارة أمن مديرية سيئون للبلاغ تمكنت بكشف هوية القاتل والقبض عليه ،شاكرا الاجهزة الأمنية بساحل حضرموت والمواطنين في التعاون مع الاجهزة الأمنية في اداء مهامها للقبض على المتهم.

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وعلى صعيد متصل ألقت الأجهزة الأمنية بمديريات ساحل حضرموت، القبض على المشتبه به في عملية اغتيال الضابط بالمنطقة العسكرية الثانية النقيب عبدالواسع العيدروس.

جاء ذلك بعد تلقيها بلاغ معمم من أمن وادي وصحراء حضرموت باسم المشتبه به في عملية الاغتيال حيث تم التعامل معه فوراً، وتعميمه على كافة النقاط الأمنية والعسكرية التابعة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، والمنطقة العسكرية الثانية.

بدوره أشاد محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني؛ بالدور التكاملي الذي لعبته الأجهزة الأمنية بساحل ووادي حضرموت، والذي أثمر بكشف ملابسات عملية الاغتيال، وهوية المتهمين بالجريمة، والقبض عليهم.