شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسي: دعم الإمارات للجنوب لا ينكره إلا جاحد أو اخونجي حاقد والان مع التفاصيل

أكد الباحث والمحلل العسكري ثابت حسين صالح ‏ ما قدمته الإمارات من دعم للجنوب شعبا وقضية ، لا ينكره إلا جنوبي جاحد أو إخونجي حاقد أو شمالي حاسد.

وذكر الباحث صالح أن ‏قلما راينا له مثيلا ، شعب الجنوب شعب عظيم وجبار ووفي وواعي، يحتشد في الساحات سلميا وفي نفس الوقت يقف في أعلى درجات الاستعداد في الجبهات ويخوض غمار الحوارات والمفاوضات للدفاع عن حقه في استعادة دولته ودعم التحالف العربي في مواجهة المد الإيراني المهدد للأمن القومي العربي .

وأضاف، ‏مخطيء من يعتقد أن البيان السعودي الأخير - مجهول الجهة الصادر عنها- ، يمكن أن يضغط على الانتقالي أكثر من الشرعية ويحشرها في زاوية ضيقة ، باعتبارها من يصعد عسكريا وإعلاميا ويرفض الحوار الذي دعت إليه وترعاه المملكة في مدينة جده.

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وأوضح في تغريده له : ‏يوم الوفاء للتحالف العربي والتلاحم الجنوبي اشرق من سقطرة واضحى في المكلا وأمسى في المعلاء.

ومضى في القول: ‏حشود جنوبية ضخمة في تناسق مكاني وزماني ذات دلالة في سقطرة جنوبا والمكلا شرقا وتتويجا بالعاصمة عدن وبمشاركة من كافة محافظات الجنوب...وفاء للتحالف العربي عامة وللإمارات خاصة ورسالة تأييد مجددة داعمة لخطوات المجلس الانتقالي.

وأختتم بقوله: رسالة للداخل والخارج مفادها الجنوب وطننا والانتقالي يمثلنا.