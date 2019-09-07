المؤبد لمرشد الإخوان و10 آخرين في "اقتحام الحدود" بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة مصرية، السبت، حكما بمعاقبة مرشد الإخوان الإرهابية محمد بديع و10 آخرين من قيادات الجماعة، بينهم محمد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي بالمؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وقضت المحكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 8 متهمين من قايدات الصف الثاني بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين منهم صفوت حجازي.

وأكدت انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المتوفى محمد محمد مرسي عيسى العياط لوفاته.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض المصرية، في نوفمبر/تشرين الثاني قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

يذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية بلغ 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وعلى رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.