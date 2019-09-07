الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - روسيا وأوكرانيا تتبادلان نحو سبعين أسيرا في عملية اعتبترها كييف "خطوة أولى" نحو إنهاء الحرب

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت عملية تبادل السجناء مع روسيا بـ"الخطوة الأولى" نحو إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا واستعادة الأراضي التي ضمتها موسكو. إذ قال بعد استقباله السجناء السابقين في مطار بوريسبيل في كييف "قمنا بالخطوة الأولى (...) علينا استكمال جميع الخطوات لإنهاء هذه الحرب البشعة"، متعهدا باستعادة "أراضينا".

وفي وقت سابق أعلن مصدر حكومي في كييف أن عملية تبادل للأسرى جارية بين روسيا وأوكرانيا السبت وتشمل 70 شخصا. وأشار المصدر إلى أن كل جانب سيسلم 35 سجينا، في أول عملية تبادل كبيرة بين البلدين منذ اندلاع النزاع في شرق أوكرانيا عام 2014.

وأعلنت الشبكة الإخبارية "روسيا 24" أن "الحافلات غادرت سجن ليفورتوفو في إطار الاستعدادت لتبادل أسرى". كما شاهد مراسلون لوكالة الأنباء الفرنسية حافلتين تغادران وسط حماية كبيرة للشرطة، السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

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ووصف الرئيس الأوكراني عملية تبادل السجناء بـ"الخطوة الأولى" نحو إنهاء الحرب، فيما كان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن الخميس أن تبادلا "كبيرا" للأسرى سيجري بين البلدين دون تحديد موعد. مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون "خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات" بين البلدين بعد وصول الممثل السابق فولوديمير زيلينسكي إلى سدة الحكم في مايو/أيار.

وأشهر سجين أوكراني في روسيا هو الناشط السياسي أوليغ سينتسوف (43 عاما) الذي أوقف في 2014 وحكم عليه بالسجن 20 عاما في معسكر في المنطقة الروسية القطبية بتهمة "التحضير لهجمات إرهابية" بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.