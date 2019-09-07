الشرطة البريطانية تضبط 3 توائم تورطوا في تجارة السلاح

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قررت الشرطة البريطانية سجن 3 توائم متطابقين، أمس (الجمعة)، بعد أن تورطوا في مخطط لتجارة الأسلحة.

وقالت الشرطة، في بيان، إنه “تم سجن ثلاثة توائم متطابقين أمس (الجمعة) بعد أن ثبت تورطهم جميعاً في مخطط لإعطاء أسلحة نارية لمجرمين خطرين”. بحسب “رويترز”.

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وأضافت أنه “تم ربط الحمض النووي الذي عثر عليه على مسدس بكل من ريس ورالستون وريكي غابرييل (28 عاماً) من شمال لندن، ولكن مفتشي الشرطة عجزوا عن تحديد من يخصه الحمض النووي من التوائم الثلاثة. وبعد إجراء مزيد من التحقيقات المكثفة ثبت تورط الثلاثة”.

من جانبه، قال دريس هايوكن، كبير المفتشين المؤقت، إن “المتهمين استغلوا تطابق الحمض النووي وملامحهم، وحاولوا التملص، لكن العمل الجاد الذي قام به فريق التحقيق منع محاولاتهم”.

وقضت المحكمة في بلكفريرس بلندن بسجن رالستون وريكي جابرييل 14 سنة، وريس 18 سنة، بعد إدانتهم بحيازة سلاح ناري بنية تعريض حياة آخرين للخطر.