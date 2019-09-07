مواطن خليجي يستعطف المحكمة بعد تغيبه عن فحص المخدرات

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

حاول مواطن خليجي الجنسية، استعطاف هيئة محكمة الجنح برأس الخيمة في الإمارات، مؤخرا، بعد أن اتهم بالتغيب عن الفحص الدوري لعينة البول، للتأكد من عدم عودته لتعاطي المخدرات. بحسب ما نشرت صحيفة “الإمارات اليوم”.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن “المتهم تغيب عن الحضور في الموعد المحدد لمركز الشرطة لإعطاء فحص عينة من بوله للجهات المختصة، رغم توقيعه على تعهد بالالتزام بالحضور لمركز الشرطة لإجراء الفحص الدوري، حيث قضت محكمة الجنح عليه غيابيا بالسجن مدة سنة بتهمة التغيب عن الفحص وعدم الحضور لمركز الشرطة، إلا أن المتهم اعترض على الحكم الصادر عليه غيابيا أمام نفس المحكمة”.

ونقلت تقارير إماراتية عن المتهم محاولته استعطاف هيئة المحكمة، لإسقاط الحكم الغيابي ضده، موضحا أن لديه أطفالا، وأنه لم يعد يتعاطى المواد المخدرة، قائلا: “أنا تبت وخير الخطائين التوابون”

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وأوضح المتهم أنه “سجن نهاية العام الماضي 9 أشهر على ذمة قضية تعاطي مواد مخدرة، وفور خروجه من السجن وقّع على تعهد في أحد مراكز الشرطة في رأس الخيمة للحضور للمركز وإجراء الفحص الدوري لعينة البول، إلا أنه دخل السجن مجددا في قضية منفصلة مدة شهرين، ما تسبب في تغيبه عن الفحص الدوري للمخدرات”.

ولفت إلى أنه فور خروجه من السجن ذهب لمركز الشرطة لإجراء الفحص، إلا أنه فوجئ بتحويل قضيته للمحكمة بتهمة التغيب عن الفحص الدوري.

من جهتها أشارت هيئة المحكمة إلى أنها ليست مسرورة في إصدار الحكم ضد أي متهم يكون لديه زوجة وأطفال، لافتة إلى أن مخالفة القوانين تعرض صاحبها للعقاب.

من جانبها، حددت المحكمة الجلسة المقبلة للنطق بالحكم في ملف القضية.