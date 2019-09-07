شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: تبادل روسيا وأوكرانيا للسجناء خطوة عملاقة نحو السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن) اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت) أن التبادل التاريخي للسجناء اليوم بين روسيا وأوكرانيا «قد يكون خطوة أولى عملاقة نحو السلام». وهنأ ترمب البلدين اللذين يخوضان نزاعا منذ 5 أعوام. وكتب ترمب أيضا على تويتر «خبر جيدا جدا».



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