هاشتاج كلنا الجيش والسيسي يتصدر تويتر وناشطون: لولا أنتم ما كنا في وطن

الموجز

أطلق ناشطون هاشتاج #كلنا_الجيش_والسيسي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية.

وتصجر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً حيث شارك في الآلاف من الناشطين الداعمين لجهود الرئيس السيسي والقوات المسلحة في ظل الشائعات التي انتشرت مؤخراً.

وقالت إحدى الناشطات وتدعى جيهان فضيل: كان عبد الناصر يتمتع بزمن ذهبي شعب وفن وإعلام طلبه وشيوخ رؤساء وزعماء .. رغم إخفاقه احيانا ورغم الهزيمه لم يتمتع السيسي إلا بحب جارف وشعبية هائلة وإرادة حديدية أصابت قلوبنا باسمها وأصابت قلوب الخونه بالهذيان

وغرد حساب آخر تحت إسم كابر الحويطات قائلاً: السيسي رجل المهام الصعبة والمستحيله .

كما قال أبوسليمان: كلنا جيش مصر والسيسي زعيمنا

كما تداول الناشطون صوراً لجنود القوات المسلحة معلقين عليها: "لولا أنتم ما كنا في وطن".

وكان المستشار أحمد نبيل صادق، النائب العام، قد أصدر قرارا، اليوم السبت، بإحالة البلاغ المقدم ضد الفنان محمد على، بتهمة إهانة الرئيس والجيش، إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق فيه.

وأثار الفنان محمد علي، جدلا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد نشره فيديو على صفحته بالفيس بوك، يهاجم خلاله القوات المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد علي، يتهمه ببث أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية.

وأكد سالم أن ما قاله الممثل محمد علي، في الفيديو الذي أذاعه ونشره عبارة عن أكاذيب وإفتراءات وتناقضات تكشف عن مدى البهتان والتضليل الذي تعمد نشره بغرض إبتزاز الدولة المصرية، وتشويه صورتها بالداخل والخارج ولإفقادها الثقة والاعتبار.

وقال المحامي في نص بلاغه: "محمد علي نشر الشائعات والأخبار الكاذبة وعبارات السب والقذف لأشخاص بعينها دون سند قانوني أو دليل منطقي أو موضوعية فكيف بالمبلغ ضده يستجدي الدولة لرد مستحقاته وهو يكيل لها ولقياداتها عبارات السب والقذف مما يؤكد أن المبلغ ضده كاذب وخائن لبلده وليس له أي مستحقات لتناقضه بين السب والاستجداء وهو أمر مستحيل وهو ما يثبت أنه صنع الفيديو خصيصًا للإساءة للقوات المسلحة ورموز الدولة المصرية ولكن غلفها بغلاف المظلومية والاستعطاف لخداع الشعب المصري ونشرها عبر القنوات المعادية".

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وأضاف:"إنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى في هذا الوقت تحديدًا بعد 16 سنة من العمل مع القوات المسلحة بغرض قلب نظام الحكم وإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة ومشروعاتها والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الاجتماعي والإضرار بالأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد وإسقاط الدولة".

وطالب سالم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وإدراجه بقوائم الترقب والوصول، واتخاذ إجراءات المطالبة بتسليمه عبر الإنتربول وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكان الكابتن علي عبد الخالق، والد الفنان الهارب محمد علي، قال إنه "مصدوم ومدمر من محمد لأن القوات المسلحة حياتي وخيرهم عليا أنا وأولادي"، مضيفا: "أنا بعتذر للرئيس السيسي وللقوات المسلحة وإحنا ملناش فلوس عند الجيس وكل اللي محمد بيقوله ده مش صح وأكيد وراه حد خلاه يعمل كده".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن نجله محمد على لا يحتاج إلى شيء وكان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.

وتابع والد الفنان: "محمد يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات ، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.

ودخل والد الفنان محمد علي فى نوبة بكاء على الهواء: ”أبني موتنى بالحياة أمه وأخوه اتدمروا بسببه ازاى يغلط فى الرئيس اللى هو المثل الأعلي لينا”.

وأضاف “الملايين والفلوس كلها اللى حلتنا من خير الجيش.. بقى ده رد الجميل يا محمد؟”.

وأردف: "أشعر بالصدمة من التصرفات التى قام بها ابنى، وابنى أنتج فيلم بقيمه 27 مليون جنيه بدون أى قروض من البنوك، وحدثت مشاجرة بينى وبينه بسبب انفاق 27 مليون جنيه على فيلم".

وأكد: "نجلى يتعرض لضغوط الآن من قبل عناصر فى جماعة الإخوان الإرهابية، وتواصلوا معه عن طريق اللى اسمه هشام عبد الله ومعتز مطر"، موضحاً أن "مطر"، قال له أنه تم انضمامك إلينا ونحن سندعمك"، مضيفا: "شكلهم غسلوا دماغ ابنى بره".

وأردف، أن هناك عصابة أشبه بالشبكة العنكبوتية تلتف حول نجله، وتابع:"الإخوان تواصلوا معه وقالوا له أن هناك طائرة خاصة ستأتى لك".

ولفت "عبد الخالق"، إلى أن نجله باع كل ما يملك فى مصر وبأسعار ضعيفة بشكل مفاجئ ودمر عائلته، وتابع: "لو كان مات زى أخوه كان أحسن لكن يموتنا جنبه وهو يعيش".