ترامب: تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا قد يكون خطوة أولى عملاقة نحو السلام

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أنّ "​روسيا​ و​أوكرانيا​ تبادلتا أعدادًا كبيرة من ​السجناء​".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذا خبر جيّد للغاية، وربّما يكون خطوة أولى عملاقة نحو السلام. مبروك لكلا البلدين".

وكانت قد تبادلت موسكو وكييف 70 سجينًا اليوم السبت، في عمليّة تاريخيّة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"الخطوة الأولى" نحو إنهاء النزاع بين البلدين.

وهبطت طائرتان تحملان 35 سجينًا من كلّ جانب، في كلّ من موسكو وكييف. وبين المشمولين في عملية التبادل، 24 بحارًا أوكرانيًّا والمخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف والصحافي الروسي كيريلو فيشنسكي. وأكّد جهاز الاستخبارات الروسي أنّه تمّ الإفراج كذلك عن فلاديمير تسيماخ، وهو مقاتل في صفوف الانفصاليين المدعومين من روسيا، الّذي اعتُبر شاهدًا أساسيًّا في حادثة تحطّم طائرة الرحلة "إم إتش17" الّتي أُسقطت في شرق أوكرانيا عام 2014.