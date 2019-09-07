شمخاني: سياسة أميركا بممارسة الضغط الأقصى فشلت أمام استراتيجية المقاومة الفاعلة

أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في ​إيران​، الادميرال ​علي شمخاني​، أنّ "سياسة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ممارسة الضغط الأقصى، الّتي انتهجتها بالاعتماد على فرضيّات واهية بهدف انهيار الاقتصاد الوطني الإيراني، قد فشلت أمام استراتيجيّة المقامة الفاعلة".

ولفت لدى استقباله أعضاء الهيئة الرئيسة في كتلة مواجهة الحظر ب​البرلمان الإيراني​، إلى "الحرب الفكريّة المكثّفة الّتي تشنّها وسائل الإعلام المناوئة، لمساندة سياسة أميركا في ممارسة الضغط الأقصى على إيران"، مشدّدًا على أنّ "شعب إيران المقاوم ورغم تحمّله الضغوط الاقتصاديّة الشديدة، لم ينهزم في هذه الحرب بسبب وعيه وبصيرته وذكائه، وزرع اليأس لدى العدو من تحقيق مآربه".