مسؤول الأمن القومي الهندي: تخفيف القيود بكشمير يعتمد على كيفية تصرف باكستان

شدّد مستشار الأمن القومي ​الهند​ي أجيت دوفال، على أنّ "رفع القيود على الاتصالات في الشطر الّذي تسيطر عليه ​نيودلهي​ من ​كشمير​، يعتمد على أن تكفّ ​باكستان​ عن نشر "الإرهابيين" وإثارة الاضطرابات في الإقليم".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "كامل خطوط الهاتف الأرضي عادت للعمل، لكن رفع القيود على الاتصالات يعتمد على كيفيّة تصرّف باكستان"، مؤكّدًا "أنّنا مصمّمون على حماية حياة سكان كشمير من الإرهابيين الباكستانيين، حتّى لو كان علينا فرض قيود". وبيّن أنّ "الهند اعترضت رسائل أرسلتها أبراج اتصالات باكستانية عبر الحدود، إلى عملاء داخل الشطر الهندي من كشمير".

وبعد أكثر من شهر من إلغاء الهند للحكم الذاتي في كشمير وفرض قيود شديدة على الحركة والاتصالات، لا تزال شبكات ​الهاتف المحمول​ و​الإنترنت​ مقطوعة باستثناء بعض المناطق القليلة.