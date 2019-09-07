شدّد مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، على أنّ "رفع القيود على الاتصالات في الشطر الّذي تسيطر عليه نيودلهي من كشمير، يعتمد على أن تكفّ باكستان عن نشر "الإرهابيين" وإثارة الاضطرابات في الإقليم".
وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "كامل خطوط الهاتف الأرضي عادت للعمل، لكن رفع القيود على الاتصالات يعتمد على كيفيّة تصرّف باكستان"، مؤكّدًا "أنّنا مصمّمون على حماية حياة سكان كشمير من الإرهابيين الباكستانيين، حتّى لو كان علينا فرض قيود". وبيّن أنّ "الهند اعترضت رسائل أرسلتها أبراج اتصالات باكستانية عبر الحدود، إلى عملاء داخل الشطر الهندي من كشمير".
وبعد أكثر من شهر من إلغاء الهند للحكم الذاتي في كشمير وفرض قيود شديدة على الحركة والاتصالات، لا تزال شبكات الهاتف المحمول والإنترنت مقطوعة باستثناء بعض المناطق القليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول الأمن القومي الهندي: تخفيف القيود بكشمير يعتمد على كيفية تصرف باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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