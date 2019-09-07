كرامي: سيتم اللجوء إلى حل احتياطي لانقطاع الكهرباء بالميناء خلال أقل من 24 ساعة

أوضح رئيس "تيار الكرامة" النائب ​فيصل كرامي​، عقب متابعته مع المعنيّين، أزمة ​انقطاع الكهرباء​ في ​الميناء​ بعد ​انفجار خزان​ الكهرباء قبل بضعة أيام، أنّ "أحياء مدينة الميناء في ​طرابلس​ تشهد انقطاعًا تامًّا في الكهرباء، بسبب عطل طرأ على احد المحولات، ويبدو أنّه يحتاج إلى أيام عدّة لإصلاحه".

وركّز على "الواقع أنّ الأعطال أمر طبيعي ووارد، ولكن غير الطبيعي وغير المنطقي أن يكون تعامل الدولة مع الأعطال هو بالطريقة الّتي تمّ التعامل بها، إذ اقتصرت المواقف على الوعود والاستنكار والاتصالات، وهذا لا يحلّ المشكلة"، لافتًا إلى أنّه "كان يجب الإسراع في اليوم نفسه إلى إيجاد حلّ طارئ عبر محوّل احتياطي لتغذية المنطقة ولو لمدّة قليلة، بانتظار أن يتمّ إصلاح العطل".

وبيّن كرامي أنّ "فعليًّا هذا ما فعلناه عبر متابعتنا الموضوع مع المعنيّين وهذا ما اقترحناه، وباذن الله سيتمّ اللجوء إلى هذا الحل الاحتياطي خلال أقل من 24 ساعة".