نوّه رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ في لبنان وديع الخازن، في الدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في “ترميم العلاقة بين ​حزب الله​ و​الحزب التقدمي الإشتراكي​.

وقال في بيان : "نجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ترميم العلاقة بين حزب الله ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​، لأن هذه المسألة الحيوية تندرج في خطته الجامعة والموحّدة في إطار الموقف اللبناني الرسمي لمواجهة مخاطر أخذ الوطن إلى أوضاع أكثر تردّياً نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية المتتالية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخازن ينوه بدور بري بجمع حزب الله والتقدمي الاشتراكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.