الشامسي جال في كفردبيان وغرس أرزة تحمل اسم الإمارات

جال السفير ​الإمارات​ي ​حمد الشامسي​ في بلدة كفردبيان، حيث زار القصر البلدي، وكان في استقباله رئيس البلدية بسام سلامة، نائب الرئيس وهيب عقيقي والأعضاء، مختار كفردبيان شربل زغيب، رئيس لجنة "مهرجانات فقرا كفردبيان الدولية" منصور مهنا ورئيس جمعية "إغاثة البائس" طوني عقيقي.

وجرى الحديث عن الإمكانات السياحيّة والاقتصاديّة للمنطقة، تلت ذلك جولة على آثار فقرا والجسر الحجري الطبيعي ومركز تزلّج المزار، حيث غرس الشامسي أرزةً تحمل اسم دولة الإمارات على مدخل غابة الفنانين.

واختُتمت الجولة في "نادي فقرا" ومضمار الفروسية.