اعلنت المديـرية العامـة لقـوى ​الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العـامـة في بيان انه "لمناسبة ذكرى ​عاشوراء​، سيقام يوم الثلاثاء 10/9/2019 مسيرة حاشدة تجوب شوارع ​الضاحية الجنوبية​ ل​مدينة بيروت​". لذلك، سيتم منع مرور الآليات على مختلف أنواعها، عبر الطرقات المؤدّية إلى الضاحية، اعتباراً من الساعة 2.00 من فجر تاريخ 10/9/2019 حتى انتهاء المراسم، بإستثناء بعضها التي سيُمنع المرور عبرها اعتباراً من الساعة 5.00 من فجر التاريخ المذكور، ولحين انتهاء المراسم، وهي التالية: _ من ​الطيونة​ بإتجاه طريق ​صيدا القديمة​. Advertisements _ من ​السفارة​ الكويتيّة بإتجاه ​جسر المطار​. _ من مستديرة الصيّاد بإتجاه جادة ​عماد مغنية​ و​غاليري سمعان​. لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم وعدم سلوك هذه الطرقات، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً لإزدحام.

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن تكشف عن تدابير سير خاصة لمناسبة العاشر في الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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