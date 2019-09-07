شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة خلال مبادرة "الوفد مع المرأة": بيت الأمة يتعرض لهجمة شرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن بيت الأمة يتعرض لهجمة شرسة من مغامرين لا يعلمون شيئا عن الوفد، ولا يعلمون أن الوفديين على استعداد للتضحية من أجل الوفد.

وأضاف أبو شقة أنه ليس هناك شىء نخاف منه حتى نخفيه، مؤكدا أنه استلم حزب الوفد وكان عليه ديون بقيمة 48 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حزب الوفد اليوم السبت، ضمن مبادرة الوفد مع المرأة، أطلقتها أميرة أبو شقة منسق عام المبادرة. حضر المؤتمر كل من بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد وياسر الهضيبي المتحدث باسم الوفد وحمدى قوطة عضو الهيئة العليا للوفد وأمل رمزى مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة السياحة بالاضافة الى أميرة أبو شقة منسق عام المبادرة. Advertisements

بدوره قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، إن المراة عمود رئيسي داخل المجتمع لافتا الى انه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم اقرار دستور يخصص نسبة ٢٦ % للأقل للمرة فى انتخابات البرلمان.

أضاف الهضيبي أن الوفد تم تأسيسه بأيدى المواطنين وكان وسيظل حريص في المقام الأول على التواصل مع الشارع والمواطنين.

بدوره قالت أميرة أبو شقة منسق عام المبادرة ان الهدف من مبادرة الوفد مع المرأة هو تعزيز علاقة الوفد مع الشارع المصرى لافتا الى ان الوفد مؤسسة وليس لشخص بعينه.

أضافت أبو شقة أن المرأة هى المجتمع كله وليست نصفه فقط، مؤكدة ان الوفد وكان سيظل حريصا على التواصل مع المرأة المصرية من هنا كان الهدف من هذه المبادرة حيث سيتم تعميم المبادرة في كل محافظات الجمهورية.