شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تضامن البرلمان": ملف الزيادة السكانية أولويتنا بدور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ملف الزيادة السكانية من أبرز الموضوعات التى سيتم إلقاء مزيد من الضوء عليها خلال دور الانعقاد الأخير.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة أول من فتحت القضية السكانية، وذلك من خلال عقدد عدد من الاجتماعات فى حضور المسئولين، ثم عقدت عدد من جلسات الحوار المجتمعى، واستمعت لكافة الأطراف المعنية، وتم الخروج بعدد من التوصيات التى تهدف جميعها للقضاء على هذه الأزمة التى عقبة على النمو الاقتصادى.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن دور الانعقاد الأخير سيشهد متابعة تنفيذ استراتيجية السكان 2030، ومدى تنفيذها على أرض الواقع، للوقوف على الانجاز الذى تم فى هذا الملف، بالإضافة لمعرفة العقبات التى قد تواجه المسئولين فى تنفيذها ومن ثم وضع خطة لتفادى لذلك.