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برلمانى يطالب بحصر مشروعات الصرف المتوقفة وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رياض عبد الستار، حصر كافة مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى المحافظات فى المدن والقرى، ونسبة الانتهاء من الأعمال، وأسباب التوقف، والاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء منها.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع جدول زمنى للانتهاء من المشروعات المتوقفة، وفقا للأماكن الأكثر احتياجا، وعدم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء من تلك المتوقفة بالفعل، مع ضرورة محاسبة الشركات المتقاعسة عن تنفيذ المشروعات، وعدم اسناد مشروعات جديدة لها مرة أخرى شريطة ان تلتزم بالانتهاء فى الموعد المحدد.

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وأشار عضو البرلمان، إلى أن هناك عدد من المشروعات متوقف العمل فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات، مما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فى واحدة من أهم القطاعات على مستوى الجمهورية، مشيدا بالجهود المبذولة فى الملف خلال السنوات القليلة الماضية.

 

 

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