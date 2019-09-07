"الأعلى للإعلام" يحقق غدا فى شكوى أسامة هيكل ضد قناة الحدث اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، غدا الأحد ، التحقيق فى الشكوى المقدمة من أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الاعلامى ضد قناة الحدث اليوم،و التى تضمنت اتهامات عديدة من أبرزها تأجير القناة للبرامج " بيع الهواء" .
و قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إن الممثل القانونى لقناة الحدث اليوم سيمثل فى جلسة تحقيق تعقدها اللجنة للتحقيق فى المخالفات التى ارتكبتها برامج مختلفة بالقناة .
وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقت شكوى من أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الاعلامى ضد قناة الحدث اليوم، تضمنت اتهامات عديدة من أبرزها تأجير القناة للبرامج " بيع الهواء" .
وقررت لجنة الشكاوى فتح تحقيق عاجل فى الوقائع التى شملتها شكوى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى .
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