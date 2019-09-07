بعروض سيرك ورقص معاصر.. الأطفال "المعرضون للخطر" يقيمون الملتقى الثاني لللفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقيم منظمة "ساموسوسيال انترناسيونال مصر" الملتقى الثاني للفنون الأدائية للأطفال المعرضين للخطر، اليوم على مسرح الفلكي، وسط البلد.

يتضمن الملتقى، عدة عروض نتاج ورش مع الأطفال "بلا مأوى" ممن تم إنقاذهم وسكنوا دور الإيواء، منها عرض لمايم "التمثيل الإيمائي الصامت" يقدمه دار فتيات العجوزة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وعرض لألعاب سيرك مقدم من مبادرة "فن وحياة" للأطفال المعرضين للخطر في الإسكندرية، وكذلك رقص معاصر بعنوان "العودة إلى الجذور" يؤديه فتيات مؤسسة بناتي أبناء الغد، كما تقام عروض مسرحية لورش تمثيل، منها ما امتد لنحو العام.

يحضر الملتقى ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية والسفارة الهولندية، ومؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية وساموسوسيال انترناسيونال مصر.

يذكر أن "ساموسوسيال انترناسيونال" هي منظمة فرنسية غير هادفة للربح، أنشأت سنه 1998 بهدف دعم وتطوير الخدمات وتوفير التدخلات المناسبة للحد من ظاهرة تنامي الاقصاء الاجتماعي في المدن الكبرى والنهوض بحقوق الفئات الضعيفة، وكذلك تحسين الحصول على خدمات جيدة للأشخاص المهمشين، وتأسس مكتبها بالقاهرة سنه 2008 ويعمل منذ ذلك الحين على المساهمة في تحسين أوضاع الأطفال والشباب في وضعية الشارع بجمهورية مصر العربية.