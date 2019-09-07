الأمن يسقط عصابة "الإكس" لسرقة المواطنين بالإكراه في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني، بالدقهلية، من القبض على تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر لسرقة المواطنين بالإكراه.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بتعدد البلاغات بتعرض المواطنين للسرقة بالإكراه علي يد بعض الأشخاص المسلحين.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث الجنائي، والمقدم خالد القاضي رئيس فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية، والرائد أحمد الجندي رئيس مباحث الستاموني تحت إشراف العميد مصطفي كامل، مدير المباحث الجنائية.

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وكشفت الجهود بأن وراء ارتكاب الوقائع تشكيل عصابي يتزعمه "محمد. ع" وشهرته "الإكس" 25 سنة، مسجل خطر سرقات بالإكراه، و"إسلام. ع" 22 سنة، و"عادل. م" 21 سنة.

جرى إعداد مأمورية، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبحوزتهم بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد من الوقائع بدائرة المركز منها، إطلاق النيران على بعض المواطنين لمحاولة سرقتهم بالإكراه.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.