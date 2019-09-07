لاعب عربي وحيد ضمن قائمة المنافسين على التشكيلة المثالية "فيفا 2019"

كشفت "فيفا برو" بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة المرشحين لأفضل تشكيلة في العالم عن عام 2019، والمؤلفة من 55 لاعبا.

ودخل الدولي المصري، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن هذه القائمة من بين جميع لاعبي العرب.

وتضمنت القائمة عشرة برازيليين كأكبر دولة تضم لاعبين في القائمة، تليها فرنسا بسبعة لاعبين، ومن ثم إسبانيا بستة.

ودخل القائمة 11 لاعبا من فريق برشلونة، مقابل تسعة لغريمه التقليدي ريال مدريد، وثمانية لاعبين من مانشستر سيتي، وسبعة من ليفربول.

ويتم التصويت من قبل أكثر من 23 ألف لاعب لاختيار التشكيل الأفضل لعام 2019، والمكون من حارس مرمى و4 مدافعين و3 لاعبي خط وسط و3 مهاجمين عن موسم (2018-2019).

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وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

لحراسة المرمى (5): أليسون بيكر (ليفربول)، ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، إيدرسون (مانشستر سيتي)، يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة).

خط الدفاع (20): خوردي ألبا (برشلونة)، ألكسندر-آرنولد (ليفربول)، داني ألفيش (باريس سان جيرمان- ساو باولو)، جواو كانسيلو (يوفنتوس- مانشستر سيتي)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، جورجيو كيلليني (يوفنتوس)، ماتياس دي ليخت (آياكس –يوفنتوس)، دييغو غودين (أتلتيكو مدريد- إنتر ميلان)، كيميتش (بايرن ميونخ)، إيميريك لابورت (مانشستر سيتي)، كاليدو كوليبالي (نابولي)، مارسيلو (ريال مدريد)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، أندرو روبرتسون (ليفربول)، أليكس ساندرو (يوفنتوس)، تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، رافائيل فاران (ريال مدريد) وكايل ووكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط (15): سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، كاسيميرو (ريال مدريد)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، فرينكي دي يونغ (أياكس- برشلونة)، كريستيان إيركسن (توتنهام)، إيدين هازارد (تشيلسي- ريال مدريد)، نغولو كانتي (تشيلسي)، توني كروس (ريال مدريد)، آرثر ميلو (برشلونة)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، إيفان راكيتيتش (برشلونة)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، تاديتش (أياكس أمستردام)، وأرتورو فيدال (برشلونة).

خط الهجوم (15): سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، أنطوان غريزمان (أتليتكو مدريد- برشلونة)، روبيرتو فيرمينو (ليفربول)، سون هيونغ مين (توتنهام)، هاري كين (توتنهام)، روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ)، ساديو ماني (ليفربول)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (برشلونة)، نيمار (باريس سان جيرمان)، محمد صلاح (ليفربول)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، ولويس سواريز (برشلونة).