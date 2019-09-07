اليوم.. بدء ماراثون الطريق إلى قرطاج

تنطلق اليوم السبت، أولى مناظرات المرشحين للانتخابات التونسية، والتي اختير لها عنوان "الطريق إلى قرطاج - تونس تختار" وتبث على 11 قناة تلفزيونية.

تم توزيع المترشحين الـ26 على ثلاث مجموعات، حيث تبث الحصة الأولى اليوم وتكون المناظرة بين عمر منصور، محمد عبو ،عبير موسي، ناجي جلول، المهدي جمعة ،نبيل القروي ،محمد المنصف المرزوقي ، عبيد البريكي وعبدالفتاح مورو.

وتبث الحصة الثانية غدًا وتضم المجموعة من المتناظرين منجي الرحوي، إلياس الفخفاخ، محمد الهاشمي الحامدي، عبدالكريم الزبيدي، محمد الصغير النوري، حمادي الجبالي، محمد لطفي المرايحي، حاتم بولبيار، ومحسن مرزوق.

أما المجموعة الثالثة التي تبث حصتها يوم 9 سبتمبر القادم تضم كلًّا من قيس سعيد، سليم الرياحي، الصافي سعيد، حمة الهمامي، سيف الدين مخلوف، سعيد العايدي، سلمي اللومي و يوسف الشاهد.

يخوض 26 مرشحاً غمار انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس في 15 سبتمبر الجاري.

وتلقي بوابة الوفد الضوء على أبرز المرشحين للانتخابات التونسية.

نبيل القروي..مسجون يحلم بالرئاسة

تؤكد المؤشرات انطلاقه بحظوظ وافرة، رغم أنه يقبع حاليًّا بالسجن بعد اتهامه بتبييض الأموال والتهرب الضريبي.

ولد القروي عام 1967 بمدينة بنزرت، شمالي البلاد، برز اسمه في نهاية عهد الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي في قطاع الاتصال والعلاقات العامة، قبل أن يؤسس قناة "نسمة"، عام 2007، في وقت كان فيه تأسيس وسائل الإعلام الخاصة في البلاد يخضع لأهواء السلطة الحاكمة.

وبعد الثورة التي أطاحت بـ"بن علي" عام 2011 اتهم القروي بمحاولة التأثير في المشهد السياسي، عبر قناته، قبل أن يلتحق بالنواة المؤسسة لحزب نداء تونس، نهاية عام 2011.

يوسف الشاهد.. الفلاح الوزير

عقب وفاة السبسي، أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة عن حزب "تحيا تونس".

ولد الشاهد عام 1975 بتونس العاصمة وعمل خبيرًا دوليًّا في الزراعة لدى السفارة الأمريكية بتونس ولدى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كما درّس بجامعات فرنسية.

وبرز اسم الشاهد بشكل عابر في 2012، كأحد مؤسسي الحزب الجمهوري الذي كان ممثلا في المجلس التأسيسي، لكنه سرعان ما انضمّ إلى حزب "نداء تونس" الوليد آنذاك.

وبعد انتخابات 2014، عين في منصب وزير دولة للفلاحة، قبل أن يصبح وزيرا للشئون المحلية بداية 2016.

عبدالفتاح مورو.. مرشح النهضة

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تتجه الأنظار إلى نائب رئيس حركة النهضة، عبدالفتاح مورو، كمرشح بارز، بالنظر إلى ثقل حزبه في المشهد الحزبي.

وتتصدر الحركة البرلمان بـ 69 نائبًا وكانت قد فازت بالانتخابات البلدية، التي جرت العام الماضي، بـ 28٪ من الأصوات.

ويعتبر مورو أول مرشح للرئاسة عن النهضة التي دعمت المنصف المرزوقي عام 2011 في انتخابات غير مباشرة أمام المجلس التأسيسي بينما تركت الباب مفتوحًا أمام أنصارها،

في انتخابات 2014.

ومورو مواليد عام 1948 بتونس العاصمة، كان قاضيًّا فمحاميًّا، وذاع صيته كأحد أبرز الوجوه الإسلامية في البلاد منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي، وسُجِن الرجل قبل أن يضطر للجوء إلى خارج البلاد إبان حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

الزبيدي.. عميد كلية ووزير دفاع

وبدا ترشح وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي أمرًا مثيرًا للانتباه خاصة خارج تونس إذ أن المنصب مدني بعكس معظم دول المنطقة.

وعيّن الزبيدي مجددًّا على رأس وزارة الدفاع في حكومة يوسف الشاهد في سبتمبر 2017، ويحظى الرجل الذي لا ينتمي إلى أي حزب بدعم نداء تونس وآفاق تونس.

والزبيدي، المولود عام 1950 ببلدية رجيش شرقي تونس، طبيب تقلد مناصب عدة إبان حكم بن علي، من بينها وزارة الصحة.

كما كان عميدًا لكلية الطب بسوسة، بين عامي 2005 و2008، وبعد 2011 عاد الرجل إلى الواجهة بتعيينه وزيرًا للدفاع بعد أيام قليلة من رحيل بن علي وهو المنصب ذاته الذي تقلده في حكومتي السبسي وحمادي الجبالي.

ومن بين المرشحين الآخرين الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وزعيم حزب التيار الديمقراطي محمد عبو وزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي .

وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50٪ من أصوات الناخبين فإن السباق الرئاسي سيحسم في جولة إعادة تنظم الشهر المقبل.

يشار إلى أنه تمت الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث.

وفتحت ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الباب أمام طفرة إعلامية، مع تحرر المضامين الإعلامية في سياق مرحلة جديدة لافتة.

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