مقتل 4 أشخاص أحدهم مدني بهجمات متفرقة في العراق

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل من أفراد قوات الأمن ومدني، اليوم السبت، جراء ثلاث هجمات متفرقة تفذها مسلحون في العراق، حسبما أوردت "رويترز" عن مصادر أمنية.
وأشارت المصادر إلى أن ضابطا وجنديا قتلا، وأصيب جندي آخر بجروح، نتيجة
وفي محافظة ديالى، قتل مسؤول في الاستخبارات العراقية برصاص قناص شمال شرقي مدينة بعقوبة، بينمالقي أحد المدنيين حتفه، جراء انفجار قنبلة داخل سيارته غربي مدينة سامراء، عاصمة محافظة صلاح الدين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات في المناطق الثلاث المذكورة، حيث لا تزال فلول تنظيم "داعش" ناشطة، على الرغم من إعلان السلطات العراقية، في ديسمبر 2017، عن انتصارها العسكري على هذا التنظيم.
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