سيدة تجبر إيفانكا ترامب على الرقص في سوق شعبى بباراجواى

رصدت عدسات الكاميرا إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته الخاصة في باراجواي، ضمن جولتها في أمريكا الجنوبية، وهي ترقص في أحد الأسواق.

وظهرت إيفانكا في مجموعة من الصور، وسط أجواء من الفرح، إذ

أجبرتها إحدى السيدات الباراجوايات على الرقص معها رقصة تراثية.

واستجابت إيفانكا للسيدة على الفور، وبدأت تتراقص على أنغام الموسيقى أمام عدد من المسؤولين.

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وخلال زيارتها إلى باراجواي، التقت إيفانكا رئيس البلاد، ماريو عبده بينيتز، وحرفيات، وأعلنت التزامها برأس مال إضافي، قدره 500 مليون دولار، لصندوق لمساعدة سيدات الأعمال في المنطقة.

وتهدف رحلة إيفانكا ترامب إلى الترويج لمبادرة البيت الأبيض من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وشملت توقفين سابقين في الأرجنتين وكولومبيا.