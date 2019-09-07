السودان.. مواصلة جلسات محاكمة البشير 14 سبتمبر الجاري

أعلنت محكمة سودانية، اليوم السبت، مواصلة جلسات محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، يوم 14 سبتمبر الجاري، على خلفية اتهامه بتهم فساد والثراء المشبوه، والتعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي.

وقال قاضي المحاكمة صادق عبد الرحمن إن "الجلسات ستواصل يوم 14 سبتمبر الجاري".

واستمعت المحكمة اليوم إلى الشهود الذين طلبهم محامي الدفاع عن البشير، وكانت المحكمة اتهمت البشير بالثراء المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي.

وذكر القاضي، في نص قراره بالمحكمة الأسبوع الماضي، "أنا القاضي الصادق عبد الرحمن احمد الفكي اتهم عمر حسن

أحمد البشير، بتاريخ 16 أبريل بضبط مبالغ بحيازته مصدر غير مشروع واستلامه بطريقة غير مشروعة من واقع أنك رئيس جمهورية وقمت من خلال هذه المبالغ خارج القنوات الرسمية مختلفا بذلك عدد قانون الثراء الحرام والمشبوه والمادة 21 من القانون الجنائي وخالفت قانون النقد الأجنبي وهذه المواد تحاكم أمام هذه المحكمة".